Polizei Essen

POL-E: Essen: 79-jähriger Heinz Dieter G. vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45127 E.-Westviertel:

Seit Dienstagvormittag (28. April) wird der 79-jährige Heinz Dieter G. vermisst. Der Senior wurde zuletzt gegen 11:50 Uhr in seinem Altenwohnheim an der Maxstraße gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Heinz Dieter G. ist vermutlich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Er ist altersdement, aber grundsätzlich orientiert.

Der 79-Jährige ist zirka 170 cm groß, schlank, hat kurze graue Haare, ist dunkel gekleidet und gut gehfähig.

Ein Foto des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/202373

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Seniors geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

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