Polizei Essen

POL-E: Essen: Dreijähriges Kind bei Verkehrsunfall verletzt - Beteiligter gesucht

Essen (ots)

45357 E.-Bedingrade: Am vergangenen Montag (27. April) ereignete sich auf der Straße Möllhoven in Essen Bedingrade ein Verkehrsunfall, bei dem ein dreijähriges Mädchen leicht verletzt worden ist. Das Mädchen stieß mit einem E-Scooter-Fahrer zusammen. Die Polizei bittet nun den mutmaßlichen Unfallverursacher, sich zu melden.

Gegen 07:50 Uhr befuhr das dreijährige Mädchen in Begleitung ihrer Großmutter auf einem Tretroller den Gehweg auf der Straße Möllhoven in Fahrtrichtung Reuenberg. Auf Höhe der Hausnummer 122 stieß das Mädchen mit einem ihr entgegenkommenden Jugendlichen auf einem E-Scooter zusammen, woraufhin beide zu Boden fielen.

Zunächst sah es für alle Beteiligten so aus, als hätte sich bei dem Unfall niemand verletzt. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jugendlichen entließ die Großmutter des Mädchens den Jungen, ohne dessen Personalien aufgenommen zu haben. Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Drei-jährige sich bei dem Unfall den Unterschenkel gebrochen hatte.

Die Großmutter des Kindes beschreibt den E-Scooter-Fahrer als einen Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren. Er trug zum Zeitpunkt des Unfalls komplett schwarze Kleidung und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet nun den Fahrer des E-Scooters, der an dem Unfall beteiligt war, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden.

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