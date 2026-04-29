Polizei Essen

POL-E: Essen: 17-Jähriger nach Auseinandersetzung lebensgefährlich verletzt - Mordkommission eingerichtet - Festnahme

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Montagabend (27. April) kam es in einem Mehrfamilienhaus auf der Goebenstraße nach einem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen Deutschen aus Uedem und einem 17-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Bochum. In deren Verlauf verletzte der 19-Jährige den 17-Jährigen durch Messerstiche lebensgefährlich. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Gegen 22:30 Uhr begannen die Streitigkeiten in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses auf der Goebenstraße zwischen den beiden jungen Männern. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 19-Jährige den 17-Jährigen durch Messerstiche lebensgefährlich.

Zeugen, die die Auseinandersetzung, die sich von der Wohnung in das Treppenhaus verlagerte, beobachteten, leisteten Erste Hilfe, bis der alarmierte Rettungsdienst eintraf.

Der 17-Jährige wurde kurz nach Eintreffen der Kräfte reanimationspflichtig und in ein Krankenhaus verbracht. Es besteht Lebensgefahr.

Der 19-Jährige aus Uedem wurde noch im Mehrfamilienhaus durch die Beamten widerstandlos festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Essen stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags bei dem zuständigen Amtsgericht. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und der 19-Jährige einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. /RB

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