Polizei Essen

POL-E: Essen: Jugendlicher nach Faustschlag leicht verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Gestern Abend (27. April) verletzte ein bislang unbekannter Jugendlicher einen weiteren Jugendlichen auf der Franziskaner Straße durch einen Faustschlag leicht. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit seiner Gruppe. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 21:20 Uhr liefen der 16-jährige Essener und sein 15-jähriger Begleiter auf der Franziskanerstraße in Richtung Steeler Straße. Kurz vor der Kreuzung sei eine Gruppe von circa sieben bis acht Jugendlichen von einem dortigen Spielplatz auf die beiden zugekommen und habe sie umzingelt. Dabei hätten einige von ihnen ein Messer vorgezeigt. Sodann schlug einer der Unbekannten dem 16-Jährigen ins Gesicht und besprühte ihn zusätzlich mit Pfefferspray. Zudem beleidigte die Gruppe den Jugendlichen. Sein 15-jähriger Begleiter blieb unverletzt.

Der Tatverdächtige, der Pfefferspray sprühte, wird als ca. 16 bis 20 Jahre alt beschrieben, habe blonde Haare und habe eine dunkle Kappe getragen. Derjenige, der den Faustschlag ausgeführt hat, soll ebenfalls 16 bis 20 Jahre alt sein und habe dunkle, längere Locken. Die übrigen Jugendlichen seien ebenfalls zwischen 16 und 20 Jahre alt und sollen arabisch ausgesehen haben. Im Anschluss sei die Gruppe in Richtung Innenstadt geflüchtet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Gruppe machen können oder die Tat sogar beobachtet haben. Hinweise bitte per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch an 0201/829-0. /aro

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