Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel:

Am 2. Dezember letzten Jahres griff ein unbekannter Mann mehrmals einen Straßenbahnfahrer an der Altendorfer Straße an.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-greift-strassenbahnfahrer-an-fotofahndung

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte anhand eines Zeugenhinweises identifiziert werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

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