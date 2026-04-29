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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Straßenbahnfahrer an - Fotofahndung - 1. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots)

45143 E.-Westviertel:

Am 2. Dezember letzten Jahres griff ein unbekannter Mann mehrmals einen Straßenbahnfahrer an der Altendorfer Straße an.

Hier gelangen Sie zu unserer Ursprungsmeldung:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-greift-strassenbahnfahrer-an-fotofahndung

Ein 17-jähriger Tatverdächtiger mit deutscher Staatsangehörigkeit konnte anhand eines Zeugenhinweises identifiziert werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen. Wir bitten Sie, die entsprechenden Fotos zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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