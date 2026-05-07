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Polizei Essen

POL-E: Essen: 46-Jähriger nötigt Schülerin sexuell - Festnahme und U-Haft

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Montagmorgen (4. Mai) wurde ein 46-jähriger Essener (deutsch) festgenommen - ihm wird vorgeworfen, kurz zuvor eine Schülerin im U-Bahn-Abgang Universität Essen sexuell genötigt zu haben.

Das Mädchen befand sich gegen 8 Uhr auf dem Schulweg (weiterführende Schule). Im U-Bahn-Abgang Universität Essen griff der 46-Jährige die Schülerin von hinten an, hielt ihr den Mund zu und fasste sie in sexueller Absicht an. Die Schülerin konnte sich losreißen und um Hilfe schreien. An der Treppe wurde ein 25-jähriger Passant auf die Schülerin aufmerksam. Nachdem sie ihm von dem Geschehen berichtet hatte und der Tatverdächtige auftauchte, stellte der 25-Jährige diesen zur Rede. Der 46-Jährige zog ein Messer und rannte schließlich davon. Der 25-jährige Zeuge verfolgte den Tatverdächtigen und hielt die Polizei über seinen Standort auf dem Laufenden, so dass die herbeigerufenen Beamten den 46-Jährigen kurze Zeit später an der Gladbecker Straße festnehmen konnten.

Der 46-Jährige ist bereits einschlägig vorbestraft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen wurde er Dienstag (5. Mai) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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