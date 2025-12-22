Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Hochsaison läuft: Bundespolizeiinspektion Selb stellt zahlreiche Böllerschmuggler am Wochenende fest

München (ots)

Selb, 22.12.2025

Silvester steht bevor und damit nimmt auch die Einfuhr erlaubnispflichtiger Pyrotechnik von Tschechien nach Deutschland wieder zu.

So stellte die Bundespolizeiinspektion Selb am vergangenen Wochenende neun Personen fest, die versuchten, illegale Böller nach Deutschland zu schmuggeln.

Nachdem am Samstag ein 21-jähriger Slowake aus Jena und ein 18-jähriger Deutscher aus dem Raum Delitzsch mehrere Packungen DUM-DUM-Böller über den ehemaligen Grenzübergang einschmuggelten, stellten die Fahnder einen Mann aus dem Raum Offenbach (Hessen) fest. Der 20-jährige Deutsche hatte eine Dose Gummibärchen, einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker und 40 der bereits genannten DUM-DUM-Böller dabei.

Am darauffolgenden Sonntag stellte eine Streife gegen 16 Uhr im Einreisezug von Eger nach Marktredwitz zwei junge Ukrainer im Alter von 20 und 23 Jahren fest. Sie hatten sich auf einem grenznahen Markt zwei Packungen Böller gekauft.

Den Höhepunkt stellte schließlich ein Quartett aus dem Raum Kitzingen dar. Die vier Deutschen im Alter von 17 bis 19 Jahren hatten den Kofferraum ihres Fahrzeugs gut mit Böllern aller Art gefüllt. Die Pyrotechnik war wie in den anderen Fällen den Kategorien F3 oder F4 - und damit erlaubnispflichtig - zuzuordnen. Oder sie war als F2 deklariert, jedoch mit Blitzknallgas ausgestattet und damit in Deutschland verboten.

Die Böller wurden sichergestellt, die Beschuldigten müssen mit erheblichen Konsequenzen rechnen. Die Bundespolizeiinspektion Selb ermittelt wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Hierfür sieht der Gesetzgeber Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren oder Geldstrafen vor. Zudem muss der Verursacher die Kosten für die Vernichtung der verbotenen Böller tragen. Für die THC-Gummibärchen und den Elektroschocker muss sich der Mann aus Offenbach zusätzlich nach dem Waffengesetz und dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis verantworten.

Die Bundespolizeiinspektion Selb warnt vor der Einfuhr dieser in Deutschland nicht zugelassenen Böller. Neben den zu erwartenden Strafen und Kosten stellt diese Pyrotechnik auch eine erhebliche Gefahr für die eigene Gesundheit dar, da sie oft unkontrolliert abbrennt und nicht den in Deutschland geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell