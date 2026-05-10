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Polizei Essen

POL-E: Essen: Falschen Reisepass vorgelegt - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Ein bislang unbekannter Mann versuchte, sich mittels eines gefälschten Reisepasses am 17. April 2026 (Freitag) in der Gildehofstraße in Essen anzumelden. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem Unbekannten.

Gegen 12:15 Uhr legte der Mann einen augenscheinlich spanischen Reisepass vor. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung erkannte jedoch die Fälschung. Der Unbekannte bemerkte dies und flüchtete sodann in unbekannte Richtung aus dem Büro.

Das Kriminalkommissariat 22 der Polizei Essen ermittelt wegen Betruges. Hier geht es zu dem Foto des Mannes: https://polizei.nrw/fahndung/203266

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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