Polizei Essen

POL-E: Essen: E-Scooter-Fahrer schwer verletzt nach Unfall - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am Freitagabend (8. Mai) verunfallte ein E-Scooter-Fahrer (54) an der Einmündung Breloher Steig/Lindkenshofer Weg und wurde dabei schwer verletzt. Da der Unfallhergang unklar ist, sucht die Polizei Zeugen.

Eine Anwohnerin hatte gegen 20 Uhr einen lauten Knall gehört und den E-Scooter-Fahrer mit starken Gesichts- und Kopfverletzungen auf dem Boden liegen sehen. Sie rief die Feuerwehr. Vor Ort wurde der 54-Jährige von einem Notarzt behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde dem Mann auch eine Blutprobe entnommen, weil von ihm ein deutlicher Alkoholgeruch ausging.

Vor Ort fanden die Beamten frische Unfallschäden an einem roten VW Touran.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Möglicherweise gibt es auch weitere Unfallbeteiligte. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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