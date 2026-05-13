Polizei Essen

POL-E: Essen: Zwei Männer bei Auseinandersetzung am Viehofer Platz schwer verletzt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Bei einer Auseinandersetzung am Dienstagabend (12. Mai) wurden am Viehofer Platz zwei Männer mit einer Stichwaffe schwer verletzt. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen dauert an. Kurz vor 20 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei wegen eines Streits. Als die Beamten eintrafen fanden sie die beiden mit Schnitten und Stichen verletzten Männer. Es handelt sich um zwei Brüder im Alter von 29 und 33 Jahren mit algerischer Staatsangehörigkeit. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr besteht nicht. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass die beiden Männer im Rahmen eines Streits im Betäubungsmittelumfeld verletzt wurden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, konnte der Tatverdächtige bisher nicht gefasst werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum flüchtigen Täter machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. zu melden. /bw

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