PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit verbotenem Kraftfahrzeugrennen in Beckhausen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, den 27.02.2026, gegen 22.17 Uhr, kam es auf der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Theodor-Otte-Straße zu einem Verkehrsunfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach mehreren übereinstimmenden Zeugenaussagen hatten sich zuvor zwei Pkw auf der Kurt-Schumacher-Straße (Fahrtrichtung Süden) mit stark überhöhter Geschwindigkeit ein Fahrzeugrennen geliefert, wobei sie eine Zeugin sowohl links, als auch gleichzeitig rechts über eine Verzögerungsspur überholt hatten, um dann vor ihr driftend wieder einzuscheren. Hierbei habe man den gegenseitigen Augenkontakt gesucht und dabei ein mit Normalgeschwindigkeit vorausfahrendes Fahrzeug übersehen. Ein Beteiligter des Fahrzeugrennens fuhr auf dieses unbeteiligte Fahrzeug auf. Das zweite Fahrzeug setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung jedoch angetroffen und angehalten werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Pkw und auch die Führerscheine der beteiligten Fahrzeugführer wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Fahrzeugführer wurde eingeleitet.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
EPHK Nowak
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 12:14

    POL-GE: Räuber mit Schusswaffe erbeutet Bargeld - Zeugen gesucht

    Gelsenkirchen (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem schweren Raub in Scholven am Donnerstag, 26. Februar 2026, und sucht in diesem Zusammenhang den unbekannten Täter sowie Zeugen. Mit einer Schusswaffe in der Hand betrat der Unbekannte gegen 15.40 Uhr einen Friseursalon am Scheideweg. Hier forderte er die Inhaberin dazu auf, die Kasse zu öffnen. Weil ihm dies vermutlich nicht schnell genug ging, öffnete der Täter ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 10:42

    POL-GE: Unbekannte entwenden zwei Autos in Hassel

    Gelsenkirchen (ots) - Gleich zwei Mal schlugen Autodiebe in der Nacht von Mittwoch, 25. Februar 2026, auf Donnerstag, 26. Februar 2026, in Hassel zu. Sie entwendeten auf der Wielandstraße den weißen Toyota RAV4 eines 37-jährigen Gelsenkircheners und auf der Körnerstraße den schwarzen Mercedes-Benz GLE 350d eines, ebenfalls aus Gelsenkirchen stammenden, 66-jährigen Mannes. Auf Aufnahmen einer Überwachungskamera auf ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:35

    POL-GE: Erfolgreiche Kontrollaktion der "Soko Jugend" im gesamten Stadtgebiet

    Gelsenkirchen (ots) - Als Reaktion auf steigende Fallzahlen im Bereich der Kinder - und Jugendkriminalität arbeitet die Polizei Gelsenkirchen in der Sonderkommission Jugend (Soko Jugend) seit 2024 gemeinsam mit der Stadt Gelsenkirchen zusammen. Der Fokus liegt vor allem auf Prävention, aber auch auf repressiven Maßnahmen bei Straftaten durch Kinder und Jugendliche. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren