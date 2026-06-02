Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Datenklau auf Onlineverkaufsplattform

Niederorschel (ots)

Am Dienstagvormittag kam es zu einem Datendiebstahl im Internet. Eine Frau aus Niederorschel bekam eine Nachricht von ihrem vermeintliche Onlineverkaufsplattform-Konto. Nach dem Anklicken wurde Sie dann mehrfach auffordert, ihre Kreditkarteninformationen und andere sensible Daten preiszugeben. Dies tat die Frau nicht, jedoch erlangten unbekannte Täter durch das Anklicken die Zugangsdaten zu dem Kleinanzeigenkonto und somit anderen sensiblen Daten.

Präventionsangebote erhalten sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

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