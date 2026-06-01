API-TH: Mercedes in Brand - keine verletzten Personen
A9 Höhe Lederhose (ots)
Sonntagnacht geriet ein Pkw Mercedes auf der A 9 in Fahrtrichtung Berlin in Brand. Der Fahrzeugführer bemerkte frühzeitig, dass sein Fahrzeug anfing Rauch zu entwickeln und hielt zwischen den Anschlussstellen Dittersdorf und Triptis auf dem Standstreifen an. Somit konnte er das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, welches in der weiteren Folge in Vollbrand geriet. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 EUR.
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