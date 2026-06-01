API-TH: Mercedes in Brand - keine verletzten Personen

A4 Höhe Gotha (ots) - Heute Morgen ereignete sich kurz vor 9:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben. Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der 65-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf einen Lkw auf. Dabei wurde er schwerverletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. ...

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