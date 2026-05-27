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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: ein Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Gotha (ots)

Heute Morgen ereignete sich kurz vor 9:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Gotha und Wandersleben.

Aus bisher unbekannten Gründen fuhr der 65-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf einen Lkw auf. Dabei wurde er schwerverletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden. Seit ca. 10:00 Uhr ist die Richtungsfahrbahn Dresden wieder störungsfrei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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