Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ob dein Tacho richtig geht, siehst du, wenn das Licht angeht

A9 Höhe Eisenberg (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende wurden auf Thüringer Autobahnen diverse Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

So auch z.B. auf der A9 am vergangenen Freitag, zwischen den Anschlussstellen Droyßig und Eisenberg. Hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 km/h.

Gemessen wurde im Zeitraum von 20:20 Uhr bis Mitternacht. Insgesamt fuhren 3610 Fahrzeuge durch die Messstelle. Bei 212 Verkehrsteilnehmern löste das Messgerät schließlich aus. Davon müssen sogar 51 Fahrer mit einem Bußgeld und 5 mit einem Fahrverbot rechnen.

Der Spitzenreiter an diesem Tag ließ die Beamten der Technischen Verkehrsüberwachung staunen. Mit 221 km/h brauste er am Messgerät vorbei. Das Licht blitzt auf.

Das Ergebnis: mehr als 100 km/h zu schnell.

Doch was bedeutet das?

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von mindestens 700 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister und drei Monaten Fahrverbot rechnen. Dazu kommt der kurzzeitige und gesundheitsunschädliche Schock vom Aufleuchten des Blitzlichtes.

Und was bedeutet das für andere Verkehrsteilnehmer?

Geschwindigkeitsbeschränkungen werden immer aus einem bestimmten Grund erlassen. Beispiele hierfür können Fahrbahnschäden, Lärmschutz oder Unfallschwerpunkte sein. Im Rahmen einer Kommission wird dann nach geeigneten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation gesucht. In manchen Fällen ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung für einen bestimmten Streckenabschnitt notwendig. Sie dienen also unser aller Sicherheit und werden erst nach umfangreicher Prüfung erlassen.

Wer sich also nicht an die vorgegebene Geschwindigkeit hält, gefährdet sich selbst und auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Werden Sie zum Vorbild. Halten Sie sich an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung und tragen Sie somit zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell