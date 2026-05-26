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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A71 Höhe Stadtilm (ots)

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Schweinfurt der A71 zwischen den Anschlussstellen Stadtilm und Ilmenau-Ost voll gesperrt. Grund dafür ist ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Transporter mit Anhänger und einem Skoda.

Der Transporter kippte samt Anhänger auf die Seite und blockiert die Richtungsfahrbahn.

Nach aktuellem Erkenntnisstand ist eine Person leicht verletzt.

Warum und wie sich der Unfall ereignete, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Stadtilm abgeleitet. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen und Stauerscheinungen auf der Autobahn sowie den Umleitungsstrecken. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern.

Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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