Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle gegen Ehepaar

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Montagabend im Überseehafen Rostock ein serbisches Ehepaar bei der Einreise aus Dänemark und stellten dabei mehrere Fahndungsnotierungen fest.

Die 42-jährige Frau und ihr 43-jähriger Ehemann legten serbische Reisedokumente sowie gültige Fiktionsbescheinigungen vor. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass beide zur Festnahme ausgeschrieben waren. Die Staatsanwaltschaft Potsdam erließ Haftbefehle zur Vollstreckung einer Geldstrafe gegen die Frau und einer Geldbuße gegen den Mann.

Die Ehefrau führte zudem einen gefälschten Führerschein, ausgestellt auf den Namen ihres Ehemannes mit sich.

Beide zahlten ihre Geldstrafe bzw. Geldbuße - die Frau 1.380 Euro, der Mann 700 Euro - noch vor Ort und entgingen so einer Freiheitsstrafe.

Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten gegen die 42-Jährige ein Strafverfahren wegen Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell