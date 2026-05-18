Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Chrysler geht in Flammen auf

A71 Höhe Erfurter Kreuz (ots)

Am Samstag, dem 16.05.2026, kam es am frühen Nachmittag auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen am Erfurter Kreuz zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw Chrysler in Brand. Der Pkw konnte noch rechtzeitig durch die 61-jährige Fahrerin auf dem Standstreifen abgestellt werden. Sie und ihr Enkel konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten, bevor das Feuer unter dem Fahrzeug ausbrach und sich von dort auf den Motorraum ausweitete. Dabei entstand eine große Rauchwolke, weshalb die Fahrbahn voll gesperrt werden musste. Der Bahnverkehr, welcher direkt oberhalb des Brandes entlangführt, wurde hiervon nicht beeinträchtigt.

Circa eine Stunde später konnte die Nebenfahrbahn wieder freigegeben werden. Die Frau und ihr Enkel blieben unverletzt. Das Fahrzeug jedoch ist nicht mehr nutzbar und musste abgeschleppt werden.

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