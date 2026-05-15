Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

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A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Heute früh gegen 08:00 Uhr kam es auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Schleiz und der Anschlussstelle Bad Lobenstein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug.

Kurz vor der Anschlussstelle Bad Lobenstein wollte ein 67-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw BMW auf dem mittleren Fahrstreifen einen Sattelzug überholen, welcher den rechten Fahrstreifen beuhr. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Fahrer des BMW auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Auflieger des Sattelzuges. Der BMW kam nach dem Aufprall zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Bei dem Unfall wurde der 67-jährige Fahrer schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht.

Seit ca. 08:30 ist die Fahrbahn durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Autobahnpolizei voll gesperrt. Gegen 09:00 Uhr konnte der Standstreifen freigegeben werden, damit der sich anstauende Verkehr abfließen kann.

Die Unfallursache ist noch ungeklärt und Gegenstand der Ermittlungen. Der Unfallschaden wird auf insgesamt circa 50.000 EUR geschätzt.

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