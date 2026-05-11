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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Auffahrunfall mit vier Verletzten

A4 Höhe Gotha (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (11.05.2026; 10:05 Uhr)

Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen zur Unfallursache andauern. Die Darstellung des Sachverhaltes begründet keinen Unfallverursacher. Dies bleibt vorerst Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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