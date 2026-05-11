API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Auffahrunfall mit vier Verletzten

A71 Höhe Meiningen (ots) - Am Samstag kam es am frühen Nachmittag auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter Mercedes mit der Mittelleitplanke kollidierte und Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Der Mercedes blieb daraufhin an der Leitplanke stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt ...

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