API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Auffahrunfall mit vier Verletzten
A4 Höhe Gotha (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (11.05.2026; 10:05 Uhr)
Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen zur Unfallursache andauern. Die Darstellung des Sachverhaltes begründet keinen Unfallverursacher. Dies bleibt vorerst Gegenstand der Ermittlungen.
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Thüringer Polizei
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Natalie Meier
Telefon: 036601 70103
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