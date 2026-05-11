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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall kurz vor der Talbrücke Schwarza

A71 Höhe Meiningen (ots)

Am Samstag kam es am frühen Nachmittag auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter Mercedes mit der Mittelleitplanke kollidierte und Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Der Mercedes blieb daraufhin an der Leitplanke stehen und war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Schweinfurt musste für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten für circa 2,5 Stunden gesperrt werden. Auf der Gegenfahrbahn wurde nur kurzzeitig der Verkehr angehalten, um die Trümmerteile von der Fahrbahn zu räumen.

Am Fahrzeug selbst entstand ein Schaden von schätzungsweise 15.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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