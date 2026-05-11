Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit vier Verletzten

A4 Höhe Gotha (ots)

In den Abendstunden des vergangenen Samstags kam es gegen 18:20 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Die zwei Pkw befuhren zu diesem Zeitpunkt den linken der drei Fahrstreifen. Der Pkw Mazda scherte zum Überholvorgang auf den linken Fahrstreifen aus, ohne die Geschwindigkeit des herannahenden BMW ordentlich einzuschätzen. Der Fahrzeugführer des BMWs fuhr dabei mit wesentlich höherer Geschwindigkeit und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er auf den Mazda auffuhr. Bei der Kollision wurden aus beiden Fahrzeugen jeweils 2 Personen leicht verletzt. Der BMW blieb nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen stehen und musste durch die eingetroffene Feuerwehr auf den Standstreifen gezogen werden.

So kam es zu einer circa anderthalbstündigen Vollsperrung aufgrund der Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten.

Die insgesamt vier leicht verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

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