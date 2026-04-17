Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Böschungsbrand an der Bahnstrecke zwischen Unterlüß und Suderburg

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Südheide (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Unterlüß sowie 5 Wehren aus dem LK Uelzen an die Bahnstrecke zwischen Unterlüß und Suderburg alarmiert. Auf einer Länge von rund einem Kilometer brannte die Böschung westlich der Bahn in den Landkreisen Uelzen und Celle an insgesamt fünf Stellen. Im Einsatz befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte, die gemeinsam die Ausbreitung der Brände verhinderten und Glutnester ablöschten. Aufgrund der Streckensperrung kam es zwischen Uelzen und Hannover zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr. Neben den Kräften der Feuerwehren machten sich auch der Notfallmanager, der zuständige Revierförster und die Bundespolizei ein Bild von der Lage. Gegen 18 Uhr konnten die Kräfte aus Unterlüß die Einsatzstelle verlassen.

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