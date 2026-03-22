Freiwillige Feuerwehr Südheide

FW Südheide: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bonstorf - Starke Gemeinschaft und großes Engagement -

Bild-Infos

Download

Südheide (ots)

Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Bonstorf fand kürzlich statt und zeigte einmal mehr, wie stark das ehrenamtliche Engagement in der Wehr und im Dorf verankert ist. Ortsbrandmeister Matthias Adam leitete die Versammlung und begrüßte zahlreiche Kameradinnen und Kameraden sowie Gäste aus Politik und Feuerwehrführung.

Grußworte richteten Bürgermeisterin Katharina Ebeling, Ortsbürgermeisterin Nadine Ahrens sowie Klaus Werner Bunke vom Gemeinderat und Feuerschutzausschuss an die Versammlung. Sie würdigten die wichtige Arbeit der Feuerwehr für die Sicherheit der Gemeinde und dankten den Einsatzkräften für ihren ehrenamtlichen Dienst.

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Verabschiedung von Marcus Alms, der nach fast 25 Jahren sein Amt als Atemschutzgerätewart niederlegte. In seinem letzten Bericht stellte er fest, dass die Atemschutzgeräteträger der Wehr sehr gut ausgebildet und ausgestattet seien und dieser Bereich der Feuerwehr vollständig einsatzfähig sei. Seit dem 1. Januar 2026 hat Jörn Schröter diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen.

Auch die Einsätze des vergangenen Jahres wurden in den Berichten thematisiert. Es kam es zu einem Waldbrandeinsatz am "Siebenarm", der durch entzündete Munition ausgelöst wurde. Besonders hervorgehoben wurde außerdem die Arbeit der GFFV-Einheit, die seit inzwischen fünf Jahren in Bonstorf stationiert ist. Zwischen dem 16. und 30. August war die Einheit mit Jan-Hendrik Olhoff an einem Waldbrandeinsatz in Spanien beteiligt. Zukünftig soll diese Spezial-Einheit weiter ausgebaut werden, sodass auch Kameraden aus anderen Ortswehren der Gemeinde Südheide daran teilnehmen können.

Sehr erfreulich war auch eine Bilanz, die der Sicherheitsbeauftragte und der Gemeindebrandmeister Henning Sander in seinen Bericht hervorhob: Alle Einsatzkräfte sind gesund und unversehrt von Einsätzen und Übungen zurückgekehrt.

Ein weiterer Meilenstein für die Wehr war die Abholung des neuen Einsatzfahrzeugs am 21. Oktober. Durch eine schnelle Umrüstung und intensive Einweisung der Kameraden konnte das Mittlere Löschfahrzeug (MLF) bereits nach 14 Tagen vollständig in den Einsatzdienst integriert werden.

Bei den Wahlen wurde der stellvertretende Ortsbrandmeister Henrik Lange von den 32 anwesenden aktiven Kameraden einstimmig wiedergewählt. Nach bereits sechs Jahren im Amt übernimmt er damit für weitere sechs Jahre Verantwortung in der Führung der Wehr.

Auszeichnung wurde Jan-Hendrik Olhoff für seinen Einsatz während des Hochwassers im Dezember 2023 und erhielt die Hochwassermedaille.

Emotional wurde es bei der Verabschiedung von sechs Kameraden in die Altersabteilung. Sie hatten zwischen 39 und 50 Jahre aktiven Feuerwehrdienst geleistet. Ortsbrandmeister Matthias Adam und Gemeindebrandmeister Henning Sander dankten ihnen für ihr außergewöhnliches Engagement. Zusammengerechnet ergibt sich daraus eine beeindruckende Leistung von über 97.000 Tagen ehrenamtlichem Dienst.

Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Bonstorf 51 aktive Mitglieder, darunter zwei Kameradinnen. In der Altersabteilung sind 15 Mitglieder, hinzu kommen 160 fördernde Mitglieder. Damit umfasst die Feuerwehr insgesamt 226 Mitglieder - ein deutliches Zeichen für den starken Rückhalt der Feuerwehr in der Dorfgemeinschaft.

Zum Abschluss der Versammlung betonte Ortsbrandmeister Matthias Adam, dass diese Zahlen und Leistungen nur durch den großen Zusammenhalt innerhalb der Wehr und die Unterstützung der Gemeinde möglich seien.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Südheide, übermittelt durch news aktuell