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API-TH: Ferrari kracht beim Verlassen eines Parkplatzes in die Leitplanke - Sachschaden 300.000 Euro

API-TH: Ferrari kracht beim Verlassen eines Parkplatzes in die Leitplanke - Sachschaden 300.000 Euro
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Erfurt (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der A4 in Richtung Dresden, zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Ost und Erfurt-West, ein Unfall mit hohem Sachschaden.

Der 35-jährige Fahrer eines Pkw Ferrari beschleunigte sein Fahrzeug beim Verlassen des Parkplatzes "Willroder Forst" derart, dass er die Kontrolle über sein hochmotorisiertes Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte er mit der rechten Leitplanke. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von ca. 300.000 EUR

Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen, lediglich der Standstreifen musste vorrübergehend gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Einsatz- und Streifendienst
MG

Telefon: 036601 70125
E-Mail: api-dsl.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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