PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit kurzzeitiger Behinderung auf dem linken Fahrstreifen

A4 Höhe Magdala (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW auf den vor ihm fahrenden Pkw Opel auffuhr. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Opels musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf der Fahrer des VW zu spät reagierte und selbst nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, um eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrzeuge kam nach dem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Da beide Fahrzeuge jedoch noch fahrbereit waren, konnte die Gefahrenstelle nach dem Eintreffen der Autobahnpolizei schnell geräumt werden. Der Verkehr konnte nun wieder ungehindert den linken Fahrstreifen befahren.

Der linke Fahrstreifen war circa 30 Minuten durch die Fahrzeuge blockiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 8.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 14:07

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Auffahrunfall mit vier Verletzten

    A4 Höhe Gotha (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (11.05.2026; 10:05 Uhr) Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, dass die Ermittlungen zur Unfallursache andauern. Die Darstellung des Sachverhaltes begründet keinen Unfallverursacher. Dies bleibt vorerst Gegenstand der Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle Natalie Meier Telefon: ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:07

    API-TH: Unfall kurz vor der Talbrücke Schwarza

    A71 Höhe Meiningen (ots) - Am Samstag kam es am frühen Nachmittag auf der A71 in Fahrtrichtung Schweinfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleintransporter Mercedes mit der Mittelleitplanke kollidierte und Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurden. Der Mercedes blieb daraufhin an der Leitplanke stehen und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren