Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall mit kurzzeitiger Behinderung auf dem linken Fahrstreifen

A4 Höhe Magdala (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW auf den vor ihm fahrenden Pkw Opel auffuhr. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Opels musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf der Fahrer des VW zu spät reagierte und selbst nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte, um eine Kollision zu vermeiden. Beide Fahrzeuge kam nach dem Auffahrunfall auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen.

Da beide Fahrzeuge jedoch noch fahrbereit waren, konnte die Gefahrenstelle nach dem Eintreffen der Autobahnpolizei schnell geräumt werden. Der Verkehr konnte nun wieder ungehindert den linken Fahrstreifen befahren.

Der linke Fahrstreifen war circa 30 Minuten durch die Fahrzeuge blockiert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt circa 8.000 EUR.

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