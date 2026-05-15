API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person
A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)
Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt (15.05.2026; 09:32 Uhr)
Die Fahrbahn an der Unfallstelle ist nun geräumt und wieder frei befahrbar.
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Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
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David Clarke Arias
Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
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