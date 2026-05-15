API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

A4 Höhe Magdala (ots) - In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw VW auf den vor ihm fahrenden Pkw Opel auffuhr. Beide Fahrzeuge befuhren den linken Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Opels musste verkehrsbedingt abbremsen, worauf der Fahrer des VW zu spät reagierte und selbst nicht mehr ...

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