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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

A9 Höhe Bad Lobenstein (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt (15.05.2026; 09:32 Uhr)

Die Fahrbahn an der Unfallstelle ist nun geräumt und wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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