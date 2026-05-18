Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall verursacht Verkehrschaos

A4 Höhe Stadtroda (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw und einem Sattelzug. Alle drei Fahrzeuge befuhren den rechten Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Lkw Mercedes musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der hinter ihm fahrende Sattelzug Mercedes ebenfalls rechtzeitig abbremste. Jedoch erkannte der Fahrzeugführer eines Lkw Renault die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dieser fuhr auf den Sattelzug auf und schob diesen auf den Lkw Mercedes auf. Die beiden Insassen des Sattelzuges wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Der Sattelzug sowie der Lkw Renault sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 220.000 EUR.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen bleiben für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt.

Auf allen Umleitungsstrecken ist mit Stauerscheinungen und Verspätungen zu rechnen. Zusätzlich ist die Ortslage Quirla auf der Umleitungsstrecke U 10 in Richtung Jena gesperrt und kann nicht genutzt werden.

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