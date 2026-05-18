PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw-Unfall verursacht Verkehrschaos

A4 Höhe Stadtroda (ots)

In den heutigen Morgenstunden kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Lkw und einem Sattelzug. Alle drei Fahrzeuge befuhren den rechten Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer des Lkw Mercedes musste verkehrsbedingt abbremsen, woraufhin der hinter ihm fahrende Sattelzug Mercedes ebenfalls rechtzeitig abbremste. Jedoch erkannte der Fahrzeugführer eines Lkw Renault die Situation zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Dieser fuhr auf den Sattelzug auf und schob diesen auf den Lkw Mercedes auf. Die beiden Insassen des Sattelzuges wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Der Sattelzug sowie der Lkw Renault sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von circa 220.000 EUR.

Der rechte und mittlere Fahrstreifen bleiben für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt.

Auf allen Umleitungsstrecken ist mit Stauerscheinungen und Verspätungen zu rechnen. Zusätzlich ist die Ortslage Quirla auf der Umleitungsstrecke U 10 in Richtung Jena gesperrt und kann nicht genutzt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70303
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 09:06

    API-TH: Chrysler geht in Flammen auf

    A71 Höhe Erfurter Kreuz (ots) - Am Samstag, dem 16.05.2026, kam es am frühen Nachmittag auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen am Erfurter Kreuz zu einem Fahrzeugbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw Chrysler in Brand. Der Pkw konnte noch rechtzeitig durch die 61-jährige Fahrerin auf dem Standstreifen abgestellt werden. Sie und ihr Enkel konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug retten, bevor das ...

    mehr
  • 15.05.2026 – 10:01

    API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

    A9 Höhe Bad Lobenstein (ots) - Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt (15.05.2026; 09:32 Uhr) Die Fahrbahn an der Unfallstelle ist nun geräumt und wieder frei befahrbar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Autobahnpolizeiinspektion Pressestelle David Clarke Arias Telefon: 036601 70303 E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren