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Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Zwei Fälle illegaler Müllentsorgung im Wald: Verdacht auf Asbestplatten + Unfallverursacher hinterlässt Zettel - Zeugen gesucht

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Giessen (ots)

Zwei Fälle illegaler Müllentsorgung im Wald: Verdacht auf Asbestplatten

Leun: (tp) Von der Landesstraße 3052 aus gut sichtbar fiel einem Jogger am Freitag, 13. März 2026, auf dem Waldparkplatz Leun unrechtmäßig abgeladener Bauschutt auf. Die entsendete Polizeistreife stellte vor Ort fest, dass es sich mutmaßlich um nicht ordnungsgemäß entsorgte graue Asbestplatten handelte. Diese wurden bis ins Jahr 1993 als Baustoffe in Dächern, Fassaden und Leichtbauplatten verwendet, dann jedoch verboten, da bei Bearbeitung, Beschädigung oder Verwitterung der Platten krebserregende Asbestfasern freigesetzt werden. Die Entsorgung muss daher sorgfältig unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen erfolgen und ist mit teils hohen Kosten verbunden. Nun bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, sich bei der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Siegbach-Tringenstein: Einen weiteren Fall nicht ordnungsgemäß entsorgter Asbestplatten stellten Polizeibeamte nach einem Zeugenhinweis am Mittwoch (18.3.) auf einem Waldweg an der Kreisstraße 53 zwischen Tringenstein und Hirzenhain Bahnhof fest. Unbekannte Täter entsorgten dort graue, wellenförmige Asbest Dachziegel in weißen Big Bags mit roter Schrift. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass die Asbestplatten mutmaßlich bereits am 7. März 2026 gegen 9:15 Uhr durch den Fahrer eines Pickups Nissan Navara entsorgt wurden. Die Polizei in Dillenburg bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer kann Angaben zu dem Pickup Nissan Navara zwischen dem 7. und 18. März machen? - Wer kann Hinweise zur nicht ordnungsgemäßen Entsorgung und / oder zu den Asbestplatten bzw. den weißen Big Bags geben?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer, (02771) 9070, bei der Dillenburger Polizei zu melden. Inwieweit die beiden Taten möglicherweise miteinander in Verbindung stehen, ist Teil der laufenden Ermittlungen.

Unfallverursacher hinterlässt Zettel - Zeugen gesucht

Wetzlar: (tp) Bereits am vergangenen Wochenende verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Blechschaden von rund 300 Euro an einen auf dem Parkplatz Hausertor in der Hausergasse in Wetzlar abgestellten Mercedes. Der Halter des Mercedes wurde gegen 21:00 Uhr von einem Bekannten über einen Zettel an seiner Windschutzscheibe informiert. Auf diesem soll gestanden haben, dass es sich nur um einen kleinen Schaden handele. Als der Geschädigte kurz darauf sein Fahrzeug überprüfte, war der Zettel jedoch verschwunden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt. Wer hat am Samstag (14.03.) zwischen 19 und 21 Uhr in der Nähe des Parkplatzes Hausertor in Wetzlar den Unfall selbst oder eine verdächtige Person beim Verfassen oder Platzieren des Zettels gesehen? Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Friederike Morello, Pressesprecherin

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