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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ein totes Reh und 3 verletzte Personen

A4 Höhe Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu einem Wildunfall, bei dem sich die Fahrzeuginsassen eines Pkw Honda verletzten. Der 19-jährige Fahrzeugführer des Honda kollidierte auf dem rechten Fahrstreifen mit einem Reh. Da er versuchte dem Reh nach links auszuweichen, fuhr er in der weiteren Folge gegen die linksseitige Betongleitwand. Von dieser prallte er nach rechts ab, fuhr über alle Fahrstreifen und kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Das Fahrzeug war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer sowie ein minderjähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die minderjährige Beifahrerin wurde hingegen schwer verletzt, war kurze Zeit bewusstlos und musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Alle drei Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 6.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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