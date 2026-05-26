Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: 1. Ergänzungsmeldung - Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A4 Höhe Stadtilm (ots)

Der Ausgangssachverhalt wird als bekannt vorausgesetzt. (26.05.2026; 07:20 Uhr)

Noch immer kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf dem betroffenen Streckenabschnitt der A71.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 59-jährige Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann - bestehend aus einem VW Crafter mit Anhänger - nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mir der Schutzplanke. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Gespann kippte auf die Seite. Der Crafter rutschte in die Mittelleitplanke und kam mit Anhänger quer über die Fahrbahn zum Liegen.

Die 44-jährige Fahrerin eines Skodas konnte dem verunfallten Fahrzeug nicht mehr ausweichen und fuhr auf dieses auf.

Beide Insassen des VW Crafters und die Skoda-Fahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Anhänger war mit diversen Baumaterialien beladen. Diese verteilten sich durch den Verkehrsunfall auf der gesamten Fahrbahn. Aufgrund dessen mussten umfangreiche Reinigungsarbeiten vorgenommen werden.

In der nächsten Stunde soll die Vollsperrung voraussichtlich aufgehoben werden. Der linke Fahrstreifen bleibt jedoch aufgrund der Beschädigungen der Mittelleitplanke gesperrt.

Der bisher entstandene Sachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

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