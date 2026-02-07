PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen in Gelsenkirchen-Horst

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, um 12:45 Uhr befuhr eine 45-jährige Gelsenkirchenerin mit ihrem Pkw die Straße An der Rennbahn in Gelsenkirchen-Horst. In Höhe der Einmündung zur Schloßstraße beabsichtigte sie nach links in die Schloßstraße einzubiegen. Hierbei verlor sie jedoch aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr über den Grünstreifen und kollidierte mit der dortigen Lichtzeichenanlage und mehreren Verkehrsschildern. Anschließend fuhr sie zurück auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Pkw eines 29-jährigen Gelsenkircheners zusammen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sowohl der 29-jährige Gelsenkirchener als auch seine Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Alle Drei wurden umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Diese musste noch vor Ort abgeschleppt werden.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Schulte-Schrepping, PHK
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

