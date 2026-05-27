Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zugmaschine eines Sattelzuges brennt vollständig aus

A9 Höhe Triptis (ots)

Momentan ist die A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf nur einspurig befahrbar.

Gegen 05:00 Uhr am heutigen Morgen geriet ein Sattelzug kurz nach der Anschlussstelle Triptis in Brand. Aufgrund eines technischen Defektes brach das Feuer an der Zugmaschine aus. Der Fahrer konnte sein Gespann noch rechtzeitig auf dem Standstreifen abstellen und eigenständig verlassen, sodass er unverletzt blieb.

Die Zugmaschine brannte vollständig aus. Am Auflieger entstand nur geringer Sachschaden. Dieser war mit ca. 20 Tonnen Bierkästen beladen.

Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn München kurzzeitig voll gesperrt. Aktuell fließt der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen am Einsatzort vorbei. Die Bergungsarbeiten sind noch in vollem Gange.

Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 60.000 Euro geschätzt. Ob durch den Brand Fahrbahnschäden entstanden sind, wird im Anschluss geprüft.

Es kommt zu Stauerscheinungen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, vorsichtig an das Stauende heranzufahren.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell