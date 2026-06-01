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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Geisterfahrer auf A 71 gestoppt!

A 71 Höhe Erfurt (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pkw Honda die A 71 zwischen den Anschlussstellen Erfurt-Bindersleben und Erfurt-Gispersleben entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Er befand sich mit seinem Honda auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen, fuhr jedoch in Richtung Schweinfurt. Erst nach circa 30 Kilometern konnte er letztendlich durch die Autobahnpolizei gestoppt und weitere Gefahren verhindert werden. Zusätzlich herrschten Dunkelheit und teilweise eingeschränkte Sicht, durch das Regenwetter. Als Ursache für die "Geisterfahrt" liegt nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine einsetzende Demenz zu Grunde.

Verletzt wurde niemand und es kam auch zu keinem Verkehrsunfall.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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