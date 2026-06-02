PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 247 kam es zwischen Höngeda und Mühlhausen am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs. Der Fahrer des Fahrzeugs kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei lösten beide Airbags aus und der Fahrer und dessen Beifahrerin wurden von Rettungskräften verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Bei der Bergung des Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 02.06.2026 – 17:38

    LPI-NDH: Einbrüche in Kirchgarten und Regelschule

    Kirchgandern (ots) - In Kirchgandern wurden in der Nacht auf Dienstag gleich zwei Gebäude von Unbekannten heimgesucht. In der Schule in der Heiligenstädter Straße wurden mehrere Räume von den Tätern durchsucht. Vermutlich erhielten sie Zutritt über offenstehende Fenster des Gebäudes und öffneten anschließend mehrere Türen gewaltsam im Inneren, um die Räumlichkeiten zu durchwühlen. Hierdurch entstand ein ...

    mehr
  • 02.06.2026 – 17:33

    LPI-NDH: Datenklau auf Onlineverkaufsplattform

    Niederorschel (ots) - Am Dienstagvormittag kam es zu einem Datendiebstahl im Internet. Eine Frau aus Niederorschel bekam eine Nachricht von ihrem vermeintliche Onlineverkaufsplattform-Konto. Nach dem Anklicken wurde Sie dann mehrfach auffordert, ihre Kreditkarteninformationen und andere sensible Daten preiszugeben. Dies tat die Frau nicht, jedoch erlangten unbekannte Täter durch das Anklicken die Zugangsdaten zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren