Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mühlhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 247 kam es zwischen Höngeda und Mühlhausen am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKWs. Der Fahrer des Fahrzeugs kam in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei lösten beide Airbags aus und der Fahrer und dessen Beifahrerin wurden von Rettungskräften verletzt in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Bei der Bergung des Autos kam es zu Verkehrsbehinderungen.

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