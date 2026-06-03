Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Toter Hund wird aufgefunden

Großengottern (ots)

Auf einem Feldweg zwischen Großengottern und Altengottern wurde am Mittwochmorgen ein toter Hund aufgefunden. Der Mitteiler der Meldung war am Morgen mit seinem Hund spazieren gegangen und hatte das verendete Tier mittig des Weges gefunden. Die Umstände des Lageortes lassen auf einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz schließen. Der Mitteiler war gestern gegen 19.30 Uhr letztmalig auf dem Weg unterwegs. Heute gegen 5.30 Uhr fand er den verendeten Tierkörper. Das Landratsamt des Unstrut-Hainich-Kreises stellte einen Untersuchungsauftrag, um das Tier zu identifizieren und Rückschlüsse auf die Todesursache ziehen zu können.

Hinweise zu dem Tier und die Umstände des Ablebens nimmt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen 0136733

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