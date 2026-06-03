Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall durch Schlagloch

Harztor (ots)

Am frühen Dienstagabend ereignete sich zwischen zwei Radfahrern in der Harzstraße ein Verkehrsunfall. Eine 26-jährige fuhr gleichauf mit ihrem 30-jährigen Begleiter, als dieser durch ein Schlagloch fuhr und dadurch die Kontrolle über sein Rad verlor. Er stieß anschließend mit der Radfahrerin zusammen, woraufhin beide zu Fall kamen und sich leicht verletzten. An beiden Räder entstanden durch die Stürze Sachschäden. Rettungskräfte waren mit Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und dort medizinisch behandelt.

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