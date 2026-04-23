Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Ultraleichtflugzeug überschlägt sich

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Markdorf (ots)

Am Donnerstagmorgen (23. April 2026) kam es am Flugplatz Markdorf (Bodenseekreis) zu einem Flugunfall, bei dem ein Ultraleichtflugzeug schwer beschädigt wurde. Das Flugzeug, das mit zwei Personen besetzt war, überschlug sich nach dem Anflug auf Markdorf bei der Landung auf der Graspiste des Flugplatzes. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf und Kräfte des Rettungsdienstes wurden um 8.20 Uhr alarmiert und der Flugplatz für weiteren Flugverkehr gesperrt. Bei Eintreffen der Feuerwehr, lag das havarierte Fluggerät auf dem Dach. Die zwei Insassen befanden sich nicht mehr im Cockpit, sondern wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt. Als Erstmaßnahme wurde der Brandschutz sichergestellt, da aus den Enden der Tragflächen Treibstoff austrat. Um diesen Treibstoffaustritt zu stoppen, wurde das Flugzeug von Hand wieder auf die Räder gestellt und zur Abstellfläche für Flugzeuge am Rollfeldrand gerollt. Daraufhin konnten Mitarbeiter des Flugplatzes den verbliebenen Treibstoff aus den Tragflächen in Kanister umfüllen. Der mitalarmierte Fachberater "Flugunfall", sowie das Personal des Flugplatzbetreibers berieten die Einsatzleitung. In Absprache mit dem später eingetroffenen Behördenvertreter des Amtes für Gewässer- und Bodenschutz waren dann keine weiteren Maßnahmen der Feuerwehr notwendig und wir konnten die Einsatzstelle an die Polizei, sowie den Flugplatzbetreiber übergeben. Im Einsatz war die Feuerwehr Markdorf mit 27 Einsatzkräften und 6 Fahrzeugen bis gegen 10.30 Uhr. Die ebenfalls alarmierte Drohneneinheit des Bodenseekreises musste nicht ausrücken. Zur genauen Unfallursache, zur Schadenshöhe, sowie zur Schwere der Verletzungen der Flugzeuginsassen hat die Feuerwehr keine Kenntnisse. Hier verweisen wir auf die Pressestelle des Polizeipäsidiums.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Markdorf - Stellv. Kreisbrandmeister Felix Engesser - Fachberater "Flugunfall" - DRK Rettungsdienst und DRK SEG Markdorf - DRF Rettungshubschrauber Christoph 45 - Amt für Gewässer- und Bodenschutz - Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell