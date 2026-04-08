Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß auf B33 bei Markdorf

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Markdorf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der FF Markdorf und des KFV Bodenseekreis.

Am Mittwochmorgen (8. April 2026) kam es auf der Bundestraße 33 zwischen Markdorf und Wirrensegel kurz vor 7 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem nach einer Frontalkollision zweier PKW beide Fahrer verletzt worden sind. Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf rückte zur Unfallrettung aus und befreite den eingeklemmten Fahrer eines Renault Megane mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug. Beide Fahrzeuglenker, die sich allein in den Fahrzeugen befunden hatten, wurden vom Rettungsdienst versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Notarzt war mit dem Rettungshubschrauber Christoph 45 zur Einsatzstelle geflogen worden. Während der Einsatzmaßnahmen und der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei war die Bundestraße in diesem Bereich für 2,5 Stunden voll gesperrt. Die Aufgaben der Feuerwehr, neben der Unfallrettung, waren das Absichern der Unfallstelle, das Sicherstellen des Brandschutzes, die Unterstützung des Rettungsdienstes und später das Säubern der Straße von Betriebsstoffen. Zur Schwere der Verletzungen, zum genauen Unfallhergang und zur Schadenshöhe hat die Feuerwehr keine Kenntnisse und verweist hier auf die Pressestelle des Polizeipräsidiums. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Felix Engesser machte sich ein Bild der Rettungsmaßnahmen vor Ort. Die Feuerwehr war zweitweise mit 6 Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Markdorf - DRK-Rettungsdienst - DRF-Rettungshubschrauber Christoph 45 - Polizei - Straßenmeisterei

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