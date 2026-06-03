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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Heckenbrand nach Unkrautbekämpfung

Bornhagen (ots)

Am Dienstag kam es in der Schanze zu einem Brandfall infolge der Anwendung eines Bunsenbrenners. Der Verursache wollte Unkraut aus Pflasterfugen entfernen und löste dabei eine kleine Verpuffung aus. Ein Nachbar konnte dies beobachten und kam sofort mit einem Feuerlöscher herbei, um den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Die Hecke blieb durch das schnelle Ablöschen weitestgehend unbeschädigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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