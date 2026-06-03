Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Heckenbrand nach Unkrautbekämpfung
Bornhagen (ots)
Am Dienstag kam es in der Schanze zu einem Brandfall infolge der Anwendung eines Bunsenbrenners. Der Verursache wollte Unkraut aus Pflasterfugen entfernen und löste dabei eine kleine Verpuffung aus. Ein Nachbar konnte dies beobachten und kam sofort mit einem Feuerlöscher herbei, um den Brand erfolgreich zu bekämpfen. Die Hecke blieb durch das schnelle Ablöschen weitestgehend unbeschädigt.
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