Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufgebrochene Fahrzeuge auf Bedienstetenparkplatz

Sondershausen (ots)

Auf einem Parkplatz sind in der Panzerstraße von zwei Fahrzeuge die Scheiben eingeschlagen worden. Ob und was aus dem Inneren der Autos entwendet wurde ist gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern und den Taten nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0136868

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