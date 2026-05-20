Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand in Pappenpresse bei Firma in Solingen-Aufderhöhe

Solingen (ots)

Am Morgen des 20.05.2026 kam es gegen 06:30 Uhr bei der Firma Glänzerplast GmbH im Solinger Ortsteil Aufderhöhe zu einem Brand in einem Abrollbehälter beziehungsweise einer Pappenpresse. Mitarbeitende des Unternehmens bemerkten die Rauchentwicklung frühzeitig und leiteten umgehend erste Löschmaßnahmen mit Feuerlöschern ein. Trotz des schnellen Eingreifens reichten die Maßnahmen jedoch nicht aus, da sich das Feuer bereits tief in den Abrollbehälter ausgebreitet hatte. Alarmiert wurden die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr Solingen sowie Sonderfahrzeuge der Wache 3. Ebenfalls vor Ort war die Polizei. Zeitweise befanden sich rund 30 Einsatzkräfte im Einsatz. Die Einsatzkräfte standen bei den Löscharbeiten vor besonderen Herausforderungen, da sich das Öffnen des Abrollbehälters aufgrund der beengten Platzverhältnisse schwierig gestaltete. Um einen besseren Zugang zu den Öffnungen des Containers zu erhalten, musste der Abrollbehälter zunächst mithilfe eines Feuerwehrfahrzeuges umgesetzt werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde der Abrollbehälter vollständig entleert. Das Brandgut wurde auseinandergezogen und anschließend mit Schaummittel benetzt, um eine größere Eindringtiefe des Löschmittels zu erreichen und verbliebene Glutnester gezielt abzulöschen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch nicht gemacht werden.

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