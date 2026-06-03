Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Telefontrickbetrug durch Schockanrufe

Unstruttal (ots)

Am Mittwochmittag kam es vermehrt zu Anrufen vermeintlicher Polizeibeamter bei den Anwohnern des Untsrut-Hainich-Kreises. Die derzeit unbekannten Täter gaben an, dass die ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei eine Person verstorben sei. Um das Familienmitlied nun auf Kaution freizulassen, wurde eine Zahlung gefordert. Glücklicherweise legten alle angerufenen den Hörer auf und waren weitestgehend sensibilisiert, wie man sich bei Schockanrufen verhalten soll.

Weitere Informationen, wie Sie sich bei solchen Schockanrufen verhalten sollten, erfahren Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell