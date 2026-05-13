Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Festnahme nach Kabeldiebstahl

Berlin - Pankow (ots)

Dienstagabend nahm die Bundespolizei zwei Männer vorläufig fest, nachdem diese Signalkabel der Deutschen Bahn entwendet haben sollen.

Gegen 21:45 Uhr bemerkten Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn zwei Personen, die sich im Bereich eines Stellwerks im Bezirk Pankow aufhielten und diverse Werkzeuge mitführten.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten die beiden Männer vor Ort und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Nahbereichsabsuche fanden die Beamtinnen und Beamten eine Tasche mit geschnittenem Signalkabel, einer Astschere, mehreren Messern und einem Spannungsprüfgerät und stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher.

Die Einsatzkräfte nahmen die beiden Männer zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle. Der 44- jährige deutsche sowie der 35- jährige russische Staatsangehörige stimmten einer freiwilligen DNA-Abnahme zu.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des Diebstahls gegen das polizeibekannte Duo ein.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamtinnen und Beamten die beiden Männer aus der Dienststelle.

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