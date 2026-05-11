PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Berlin - Prenzlauer Berg (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem er eine abgestellte S-Bahn besprühte.

Gegen 0:30 Uhr beobachteten zivil eingesetzte Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn eine Person, die eine S-Bahn in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Prenzlauer Berg auf einer Fläche von ca. 15 m² besprühte.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann beim Verlassen der Zugbildungsanlage stellen, vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle nehmen. Der italienische Staatsangehörige wies Farbanhaftungen an den Händen und der Kleidung auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten ein Mobiltelefon und bei der Absuche im Nahbereich Sprayer-Utensilien auf. Sie stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte während der Maßnahmen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann aus der Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Hauptbahnhof
Europaplatz 1
10557 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2062293 - 17
E-Mail.: bpoli.b-hbf.con-oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Berlin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Berlin
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 13:23

    BPOLD-B: Mann begeht Körperverletzung in S-Bahn und greift Einsatzkräfte an

    Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - In der Nacht zu Sonntag soll ein Mann erst einen Reisenden am Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße aus einer S-Bahn auf den Bahnsteig geworfen sowie im weiteren Verlauf Einsatzkräfte der Bundespolizei tätlich angegriffen haben. Gegen 23:30 Uhr beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann während der Fahrt mit einer S-Bahn einen Reisenden ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 13:32

    BPOLD-B: Mit Schreckschusswaffe in S-Bahn hantiert - Festnahme

    Berlin - Mitte (ots) - Am Mittwoch nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der eine Schreckschusswaffe in der Öffentlichkeit führte. Gegen 13 Uhr soll ein Reisender andere Fahrgäste in einer S-Bahn der Linie S25 über einen bewaffneten Mann informiert haben, der sich im selben Waggon befand. Am Bahnhof Berlin-Friedrichstraße soll daraufhin eine Zeugin die Notbremse gezogen haben, während weitere ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 09:34

    BPOLD-B: Handydieb auf frischer Tat gestellt

    Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots) - In der Nacht auf Sonntag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie 7 bestohlen hatte. Gegen 2:45 Uhr bemerkten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei, wie ein Mann einem schlafenden Reisenden, in einer am S-Bahnhof Ahrensfelde stehenden S-Bahn, ein in der Hand gehaltenes Smartphone entwendete. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren