Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Berlin - Prenzlauer Berg (ots)

In der Nacht zu Sonntag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, nachdem er eine abgestellte S-Bahn besprühte.

Gegen 0:30 Uhr beobachteten zivil eingesetzte Sicherheitsmitarbeitende der Deutschen Bahn eine Person, die eine S-Bahn in einer Zugbildungsanlage im Bezirk Prenzlauer Berg auf einer Fläche von ca. 15 m² besprühte.

Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den Mann beim Verlassen der Zugbildungsanlage stellen, vorläufig fest und zur weiteren Bearbeitung mit auf die Dienststelle nehmen. Der italienische Staatsangehörige wies Farbanhaftungen an den Händen und der Kleidung auf. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten ein Mobiltelefon und bei der Absuche im Nahbereich Sprayer-Utensilien auf. Sie stellten die Gegenstände als Beweismittel sicher.

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Einsatzkräfte während der Maßnahmen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den 27-Jährigen ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte den Mann aus der Dienststelle.

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