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Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Handydieb auf frischer Tat gestellt

Berlin - Marzahn-Hellersdorf (ots)

In der Nacht auf Sonntag nahm die Bundespolizei einen Mann vorläufig fest, der zuvor einen schlafenden Reisenden in einer S-Bahn der Linie 7 bestohlen hatte.

Gegen 2:45 Uhr bemerkten zivil eingesetzte Kräfte der Bundespolizei, wie ein Mann einem schlafenden Reisenden, in einer am S-Bahnhof Ahrensfelde stehenden S-Bahn, ein in der Hand gehaltenes Smartphone entwendete. Die Einsatzkräfte nahmen ihn anschließend vorläufig fest und händigten dem Geschädigten, einem 56-jährigen Mann aus Berlin, das Mobiltelefon noch vor Ort wieder aus.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts des Diebstahls gegen den Polizeibekannten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft setzten die Einsatzkräfte den 39-jährigen syrischen Staatsangehörigen auf freien Fuß.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof
Lange Straße 30
10243 Berlin
Tel. +49 (0) 30 2936188-103
Mobil: +49 (0) 175 90 22 405
E-Mail: bpoli.b-obf.controlling@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell

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