POL-HA: Hochwertiges E-Mountainbike aus Parkhaus entwendet
Hagen-Mitte (ots)
Aus einem Parkhaus am Sparkassen-Karree wurde am Dienstag (07.07.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr ein E-Bike entwendet. Der 44-jährige Besitzer des hochwertigen E-Mountainbikes gab bei der Anzeigenerstattung an, sein Rad morgens an den Fahrradanlehnbügeln abgestellt und mit einem Schloss gesichert zu haben. Als er am späten Nachmittag zurückkehrte, war das E-Bike samt Schloss nicht mehr vor Ort. Die Hagener Polizei ermittelt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell