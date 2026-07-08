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Polizei Hagen

POL-HA: Hochwertiges E-Mountainbike aus Parkhaus entwendet

Hagen-Mitte (ots)

Aus einem Parkhaus am Sparkassen-Karree wurde am Dienstag (07.07.) in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17.30 Uhr ein E-Bike entwendet. Der 44-jährige Besitzer des hochwertigen E-Mountainbikes gab bei der Anzeigenerstattung an, sein Rad morgens an den Fahrradanlehnbügeln abgestellt und mit einem Schloss gesichert zu haben. Als er am späten Nachmittag zurückkehrte, war das E-Bike samt Schloss nicht mehr vor Ort. Die Hagener Polizei ermittelt aufgrund des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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