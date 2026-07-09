Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogenvortest

Hagen-Boele (ots)

Auf der Dortmunder Straße kontrollierten Polizisten am Donnerstag (09.07.) in den frühen Morgenstunden einen E-Scooter-Fahrer. Der 35-Jährige machte einen auffällig nervösen und angespannten Eindruck und hatte gerötete Augen. Es ergab sich der Verdacht, dass der Hagener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Einsatzkräfte führten deshalb gegen 03.10 Uhr einen freiwilligen Drogenvortest mit einem positiven Ergebnis mit dem Mann durch. Er musste die Beamten im Anschluss für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf den Test angesprochen, gab er an, dass er lediglich vor ein paar Tagen gedampft habe. Der 35-Jährige konnte nach der Blutprobe entlassen werden. Ihm wurde die Weiterfahrt im öffentlichen Verkehrsraum bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Der E-Scooter verblieb geparkt und gesichert an der Kontrollörtlichkeit. (arn)

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