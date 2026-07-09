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Polizei Hagen

POL-HA: Einbruchsversuch: Mann flüchtet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hagen-Eilpe (ots)

Ein Mann versuchte am Mittwoch (08.07.2026) in eine Untergeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Eilpe einzubrechen. Der Unbekannte begab sich gegen 17.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Delsterner Friedhofs. Dort beabsichtigte er, sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen, während die Bewohnerin anwesend war. Sie nahm Geräusche aus der Küche wahr und stellte fest, dass ein Mann versuchte, das Küchenfenster gewaltsam zu öffnen. Die Frau machte auf sich aufmerksam, woraufhin der Mann die Flucht ergriff.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Unbekannte aus dem Hauseingang in Richtung des Friedhofs lief. Er nahm einen Nebeneingang und durchquerte den Friedhof.

Die Bewohnerin verständigte die Polizei. Ihre Fahndung nach dem flüchtigen Mann verlief jedoch negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schwarze Kleidung, blaue Sportschuhe.

Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und fragt: Haben Sie den flüchtigen Täter im Bereich des Friedhofs gesehen? Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
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Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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