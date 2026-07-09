Polizei Hagen

POL-HA: Betrugsanruf erfolgreich: Falscher Polizeibeamter nimmt Schmuck eines alten Ehepaares an sich

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Mittwoch (08.07.) rief ein Betrüger in der Mittagszeit bei einem Ehepaar aus Altenhagen an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Täter berichtete, dass es in der Nähe angeblich zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und die Polizei eine Person festgenommen habe. Ein ziviler Polizist würde kurzfristig bei den Senioren vorbeikommen, um Schmuck abzuholen, damit dieser in Zukunft nicht geklaut werden könne. In dem Glauben, dass es sich um einen echten Polizisten handelt, ließen der 89-jährige Hagener und seine 85-jährige Frau im weiteren Verlauf einen Mann in ihr Zuhause und übergaben diesem einen Beutel mit Schmuck. Der Betrüger schaute sich die Wertsachen genau an und verabschiedete sich anschließend von dem Ehepaar. Erst später erstatteten die Senioren eine Anzeige bei der Polizei.

Der Abholer der Wertsachen konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30-40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, stämmige Figur. Der Mann hatte einen längeren Bart und trug eine weiße Kappe auf dem Kopf.

Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen im Bereich der Boeler Straße, Alexanderstraße, Theresenstraße oder Zur Heidbrache gemacht oder können Sie Angaben zur Identität des Betrügers machen? (arn)

Warnung vor Betrugsmaschen:

Die echte Polizei wird sie niemals nach Wertgegenständen fragen und eine Herausgabe fordern. Auch nicht, um auf Ihr Geld oder Ihre Wertsachen aufzupassen.

Geben Sie niemals persönliche oder finanzielle Informationen am Telefon preis. Und übergeben Sie fremden Personen keine Wertgegenstände und kein Geld.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei über die Notrufnummer "110" oder suchen Sie Ihre Polizeiwache vor Ort auf.

Sie sind unsicher? Dann besprechen Sie den Vorfall am besten mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen.

Lassen Sie grundsätzlich keine Personen in Ihre Wohnung, die Sie nicht kennen.

Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte über die Maschen.

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